Driver diventerà una serie TV in live action

Vi è mai capitato di pensare "effettivamente una serie TV che manca è proprio quella su Driver"? Se siete in quel 0,02% eccovi accontentati. Driver, uno dei titoli più famosi per la prima generazione di PlayStation e con il tutorial più difficile al mondo, rientrerà nelle nostre case, sotto altra forma.

Ubisoft infatti, è alle prese con questa nuova serie per Binge, una nuova piattaforma di streaming che farà concorrenza a Netflix e Amazon Prime e le innumerevoli piattaforme rimanenti. Sarà dunque esclusiva, con lo storico protagonista Tanner che cercherà di sgominare un sindacato criminale. Quindi, oltre alle serie animate di Splinter Cell, Far Cry e Far Cry Blood Dragon e oltre all'attesissima serie Netflix su Assassin's Creed, Ubisoft sembra ci abbia preso gusto.

Driver, in arrivo nel 2022 secondo le fonti, farà parte di un universo in cui la casa francese si trova ormai a suo agio. Mythic Quest infatti, su Apple TV è già una realtà consolidata, arrivata alla seconda stagione e in sviluppo per una terza, una serie che fa l'occhiolino ai capisaldi del genere come The Office, e in grado di portarci dentro le vicissitudini di un team di sviluppo di videogame. Se queste serie varranno solo la metà di Mythic Quest, possiamo stare tranquilli.

