Dying Light 2 Stay Human è stato rinviato al 2022

Un ennesimo gioco è stato posticipato: Dying Light 2 Stay Human è stato spostato al 2022. Lo sviluppatore Techland ha affermato in una dichiarazione che il gioco verrà lanciato il 4 febbraio 2022. In precedenza era previsto l'uscita nel dicembre 2021, quindi il rinvio è di circa un paio di mesi.

Spiegandone il motivo, Techland ha affermato che Dying Light 2 è completo e il team lo sta ora testando. Tuttavia, a causa della natura ambiziosa del gioco, lo studio ha deciso che era necessario più tempo per concentrarsi sulla rifinitura e sull'ottimizzazione per "portare il gioco al livello che immaginiamo".

"Siamo spiacenti di farvi aspettare ancora un po'", prosegue il comunicato. "Ma vogliamo che il gioco soddisfi le vostre più alte aspettative al momento della sua pubblicazione e non vogliamo scendere a compromessi su questo". Qui di seguito potete dare uno sguardo al comunicato completo pubblicato sull'account Twitter ufficiale del gioco.

Update regarding release date. pic.twitter.com/xAx1RMbw0X — Dying Light (@DyingLightGame) September 14, 2021

Dying Light 2 Stay Human è l'ultimo gioco ad essere stato rinviato: nella giornata di ieri Creative Assembly ha dichiarato di aver rinviato la data di uscita di Total War Warhammer III.