Elden Ring ha già una versione giocabile sui server di Steam e si accende l'hype tra i fan

Un recente leak sul subreddit ufficiale di Elden Ring ha mostrato che una versione giocabile del gioco è attualmente presente sui server di Steam. Quindi è probabile che il titolo non riceverà alcun rinvio prima della data di uscita del 21 gennaio 2022.

Le versioni di Elden Ring attualmente su Steam sono bloccate per impedire che vengano giocate in anticipo, e ce ne sono due, una bloccata in Giappone, una bloccata ovunque. Le copie sono visibili su SteamDB, che viene spesso utilizzato dai giocatori per cercare suggerimenti su nuovi DLC o porting di gioco in arrivo.

Considerando che abbiamo ottenuto pochissime immagini di Elden Ring dal suo annuncio, la fan base è alla ricerca di qualsiasi tipo di suggerimento. Anche lo show di Playstation la scorsa settimana non ci ha mostrato nulla, e l'ultimo sguardo al gioco che abbiamo ricevuto è stato con un trailer mostrato all'inizio della Summer of Gaming.

Sebbene la versione giocabile di Elden Ring non sia esattamente un indicatore dei progressi del gioco, il fatto che possa essere presente è comunque un buon segno per lo sviluppo.

Il gioco, come saprete, si preannuncia molto ambizioso. Avremo numerosi boss diversi da combattere e l'open world avrà una varietà di mini-dungeon che i giocatori potranno esplorare da soli o con gli amici.

Anche con una versione giocabile di Elden Ring attualmente su Steam, probabilmente non riceveremo alcuna informazione importante sul gioco per un po', se non con l'avvicinarsi dell'uscita. Ad ogni modo, possiamo aspettarci che Elden Ring esca su Xbox One, Playstation 4, PC, Xbox Series X/S e Playstation 5 il 21 gennaio 2022.

Fonte: Segmentnext.