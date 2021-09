Epic Games vs Apple: Epic presenta un appello dopo la decisione del tribunale

Epic Games ha presentato ricorso contro la decisione finale nel grande processo contro Apple di quest'anno.

La sentenza di venerdì scorso è stata un risultato "misto" per entrambe le società, anche se Epic ha perso nella maggior parte dei punti che aveva cercato di sollevare.

Nella tarda serata di venerdì, il boss di Epic, Tim Sweeney, ha condiviso i suoi pensieri su Twitter e ha affermato che il giudizio "non è una vittoria per sviluppatori o consumatori". In una serie di messaggi, Sweeney ha affermato che Epic avrebbe "combattuto" e in seguito ha classificato il risultato come una sconfitta.

Epic non è riuscita a dimostrare che Apple ha agito come un monopolio del gioco mobile, ha deciso il giudice Yvonne Gonzalez Rogers nella sentenza della scorsa settimana, il che significa che Apple può continuare a gestire il suo App Store come ha sempre fatto, continuando a prendere un taglio del 30% degli acquisti.

La sentenza significa che Apple aveva il diritto di avviare Fortnite dal suo marketplace e che Epic doveva consegnare il 30% delle entrate.

Epic, tuttavia, ha modificato le regole dell'App Store. Apple non può più impedire alle app di informare i clienti su opzioni di pagamento alternative al di fuori dell'App Store.

Non si sa ancora esattamente come Epic tenterà di ribaltare la sentenza della scorsa settimana.

