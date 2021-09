Final Fantasy 9 Remake, Kingdom Hearts 4 e non solo al centro di un enorme leak

Proprio questa mattina abbiamo scoperto che Gears 6 e progetti Xbox Game Studios non annunciati sono comparsi nel database di Nvidia GeForce Now.

Ora, sembra che il servizio di Nvidia abbia svelato altri giochi come Final Fantasy 9 Remake e Kingdom Hearts 4.

Per quanto riguarda il nuovo Kingdom Hearts, Square Enix non ha ancora annunciato nulla ma sappiamo che il director Tetsuya Nomura vorrebbe continuare la serie. L'indizio comparso nel leak di GeForce Now aumenta le possibilità per un Kingdom Hearts 4.

Anche la saga di Final Fantasy dovrebbe ricevere interessanti novità, stando al leak. In particolare, Final Fantasy 9 potrebbe tornare con un remake, come accaduto con FFVII Remake.

Ma non è tutto, perché anche un altro titolo Square Enix potrebbe tornare in una versione rimasterizzata e si tratta di Chrono Cross.

Al momento, siamo nel fumoso mondo dei rumor, quindi la notizia deve essere presa con cautela in attesa di eventuali annunci ufficiali.

Che ne pensate? Vorreste il ritorno di Final Fantasy 9, Chrono Cross e un nuovo Kingdom Hearts?

Fonte: Gamerant.