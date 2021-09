God of War e Bloodborne tra i giochi PS4/PS5 su PC via GeForce Now? Nvidia afferma che la lista è 'ipotetica'

Di recente, un utente ha iniziato a scavare nelle viscere del servizio di streaming di Nvidia, GeForce Now, portando alla luce un enorme elenco di giochi e potenziali versioni per PC in arrivo. Oltre al gran numero di giochi inclusi, ciò che ha colto di sorpresa le persone sono alcuni dei nomi menzionati, incluse versioni non annunciate per PC di giochi come God of War, Gran Turismo 7 e Returnal, e persino giochi completamente non annunciati, come Resident Evil 4 Remake e GTA Trilogy Remastered.

C'è stata un po' di confusione sulla natura di questo elenco, come ci si aspetterebbe, ma Nvidia ha fornito una dichiarazione per chiarire alcune cose. Secondo la società, l'elenco è in parte ipotetico, riferendosi ai giochi inediti e non annunciati menzionati in esso, mentre la società sottolinea anche che "nessuna build di gioco riservata o informazioni personali è stata esposta" a causa del leak.

"Nvidia è a conoscenza di un elenco di giochi pubblicato non autorizzato, con titoli rilasciati e/o ipotetici, utilizzati solo per il monitoraggio e i test interni", ha affermato la società in una dichiarazione. "L'inclusione nella lista non è né una conferma né un annuncio di alcun gioco. Nvidia ha preso provvedimenti immediati per rimuovere l'accesso all'elenco. Non sono state rivelate build di giochi riservate o informazioni personali".

L'elenco non indicava solo giochi PS4 e PS5, ma anche altri titoli Xbox non ancora annunciati come ad esempio anche Gears of War 6.

Fonte: Eurogamer