Google multata per $ 177 milioni in Corea del Sud per abuso di posizione dominante

Google è stata multata di 207,4 miliardi di won, che equivalgono a circa 177 milioni di dollari in Corea del Sud per aver abusato della sua posizione di mercato dominante per impedire ai produttori di dispositivi di utilizzare versioni modificate di Android. In particolare, la Korea Fair Trade Commission (KFTC) sta contestando gli accordi che Google ha firmato da produttori come Samsung, che impediscono di apportare modifiche al sistema operativo.

La sentenza vieta a Google di obbligare i produttori a firmare questi accordi e richiederà anche di modificare quelli esistenti. Il regolatore è preoccupato che limitare queste cosiddette versioni "fork" al sistema operativo abbia impedito l'emergere di validi concorrenti per Android come Amazon e Alibaba. Android è attualmente il sistema operativo mobile più popolare al mondo ed è installato su oltre l'80% degli smartphone a livello globale. Sebbene il nucleo di Android sia open-source, i produttori devono firmare un documento per ottenere vantaggi come l'accesso anticipato al sistema operativo e l'accesso al Google Play Store, una parte essenziale dell'esperienza Android per la maggior parte degli utenti di smartphone.

"La decisione della Korea Fair Trade Commission è significativa in quanto offre l'opportunità di ripristinare la futura pressione competitiva nei mercati dei sistemi operativi mobile e delle app", ha affermato il presidente della KFTC Joh Sung-wook in una dichiarazione. La multa potrebbe essere la nona più grande che il regolatore abbia mai emesso.

Oltre agli smartphone, Android viene utilizzato su dispositivi come smartwatch e smart TV. Il regolatore coreano ha affermato che la sentenza odierna si applica anche a queste altre categorie. Attualmente Google non ha fatto nessuna dichiarazione in merito.

Fonte: Wccftech