Metal Gear Solid è stato influenzato da Pinocchio! Come? Ce lo spiega Kojima

Il leggendario game designer e writer Hideo Kojima ha discusso di come Raiden di Metal Gear Solid 2 è stato influenzato dalla storia di Pinocchio.

In un post su Twitter, Kojima ha affermato che, come i registi Matteo Garrone, Guillermo del Toro e Robert Zemeckis, che hanno realizzato o stanno realizzando film su Pinocchio, anche lui è stato influenzato dalla storia del bambino di legno.

Il personaggio di Metal Gear, Raiden, come Pinocchio, viene mangiato da una balena, ma sopravvive. Bene, ecco come Kojima ha messo tutto insieme.

"Raiden, inghiottito dall'enorme balena bianca della società dell'informazione, viene digerito nel suo stomaco e vomitato attraverso l'ano!" ha detto Kojima. "Dopo di che, il burattino controllato dai mezzi di comunicazione taglia i fili e inizia a camminare sulle proprie gambe. Questo è MGS2".

Per quanto riguarda i progetti di Pinocchio sopra menzionati, la versione di Garrone è uscita nel 2019 riscuotendo molti consensi e diverse nomination agli Oscar. Pinocchio di Del Toro è un film in stop-motion del 2021 per Netflix con le voci di molti personaggi famosi come Ewan McGregor, Ron Perlman, Tilda Swinton, Cate Blanchett e Christoph Waltz, tra gli altri. E il nuovo film di Pinocchio del 2022 del regista di Forrest Gump, Robert Zemeckis, presenta Tom Hanks, Joseph Gordon-Levitt e Luke Evans.

Il prossimo gioco di Kojima è la director's cut di Death Stranding, che verrà lanciata il 24 settembre su PS5.

Fonte: Gamespot.