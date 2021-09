Night Slashers sta per tornare con un remake!

Forever Entertainment ha firmato un accordo con G-Mode per produrre un remake del picchiaduro Night Slashers.

Il gioco è originariamente uscito nel lontano 1993 e dovrebbe arrivare su tutte le principali piattaforme, ha annunciato la società.

Al momento non è stata annunciata una data di uscita per questo nostalgico remake.

Forever Entertainment ha precedentemente prodotto un remake di Panzer Dragoon di Sega e attualmente sta lavorando ai remake di Panzer Dragoon II e The House of the Dead I e II.

Quest'anno, la società ha anche annunciato l'intenzione di sviluppare più remake basati sulle proprietà intellettuali di Square Enix Japan.

Per chi non lo sapesse, Night Slashers è un picchiaduro a scorrimento laterale che potrebbe ricordare giochi come Streets of Rage, ovvero quei titoli molto popolari nelle sale giochi negli anni '90. Oltre alla componente picchiaduro, Night Slashers presenta anche temi horror.

Che ne pensate di questo ritorno?

Fonte: Gematsu.