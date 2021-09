Paradox: il CEO si scusa per un 'comportamento inappropriato' con un dipendente

Sono passate alcune settimane da quando il co-fondatore di Paradox Interactive, Fredrik Wester, ha assunto la carica di CEO in seguito alle dimissioni di Ebba Ljungerud, ma il nuovo boss ha già dovuto scusarsi pubblicamente. Nel pieno delle accuse di molestie, discriminazione di genere e bullismo all'interno dell'azienda, Wester ha riconosciuto un incidente in cui si è comportato "in modo inappropriato" con un dipendente.

"All'inizio del 2018 abbiamo organizzato una conferenza interna all'azienda. Durante l'incontro, un dipendente di Paradox è stato oggetto di un comportamento inappropriato da parte mia", ha scritto il manager su Twitter. "Questo è qualcosa per cui mi sono sinceramente scusato subito con la persona in questione, proprio il lunedì successivo e in un processo portato avanti dal dipartimento delle risorse umane".

Wester aggiunge: "Ognuno ha il diritto di sentirsi a proprio agio e al sicuro, specialmente intorno a una persona in una posizione di potere come me, qualcosa che rappresentavo allora e adesso. Non è mai stata mia intenzione far sentire qualcuno a disagio vicino a me, ma è quello che è successo, per questo me ne rammarico. Dopo quell'episodio, ho lavorato con il mio mentore per capire meglio gli effetti del mio comportamento. E per migliorare".

Bbeginning of 2018,we held a company-wide conference, and during this gathering,a Paradox employee was subject to inappropriate behavior from me personally.This was something I immediately and sincerely apologized for in person the following Monday in a process reviewed by HR. — Fredrik Wester (@TheWesterFront) September 13, 2021

It has never been my intention to make anyone uncomfortable around me, but that is still what happened, much to my regret. Following this episode, I have been working with my coach and mentor to understand the impact of my behavior better, and to better myself. — Fredrik Wester (@TheWesterFront) September 13, 2021

I understand that this makes my cause less credible when it comes to handling these issues internally and will therefore not be involved directly with it, it will be done by HR at Paradox with external help, but of course with my full support if needed. — Fredrik Wester (@TheWesterFront) September 13, 2021

"Contrariamente a quanto la gente potrebbe suggerire, questo non ha nulla a che fare con le mie dimissioni da CEO nel 2018, cosa che era stata pianificata per oltre sei mesi nel momento in cui è avvenuta. Ancora una volta, mi dispiace sinceramente di aver messo a disagio una persona nelle mie vicinanze e per il danno che ciò ha causato. Continuerò a lavorare non solo per migliorare me stesso, ma anche per migliorare l'ambiente di lavoro intorno a Paradox e all'industria nel suo insieme" conclude il CEO di Paradox.

Fonte: Eurogamer