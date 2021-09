PlayStation 5 e Nintendo Switch: numeri alle stelle negli Stati Uniti nell'ultimo mese

Nonostante la difficoltà di trovare console da acquistare, i numeri di PlayStation 5 sono alle stelle negli Stati Uniti nell'ultimo mese, accompagnata dalla sempreverde Nintendo Switch. Infatti, secondo The NPD Group la console Nintendo è indubbiamente la più venduta, ma visto il maggior costo di PS5, il ricavo maggiore è nelle mani di Sony.

"Le vendite in dollari dell'hardware per videogiochi di agosto sono aumentate del 45% rispetto ad agosto 2020, a 329 milioni", ha affermato l'analista di NPD Mat Piscatella. "Questo è il totale più alto raggiunto nel mese di agosto dal 2008 (395 milioni di dollari) e il terzo mese di agosto più alto nella storia".

"La spesa per l'hardware dall'inizio dell'anno è aumentata del 49% rispetto allo stesso periodo del 2020, per un totale di 3 miliardi di dollari. Nintendo Switch è stata la piattaforma hardware più venduta in unità sia durante il mese di agosto che da inizio anno, mentre PlayStation 5 è in testa in entrambi i periodi di vendite per ricavi. Dopo 10 mesi sul mercato, PlayStation 5 rimane la console Sony più venduta nella storia".

C'è gloria anche per Microsoft in ambito accessori, con il Controller Xbox Series 2 che risulta il più venduto ad agosto anche se, considerando l'intero 2021, il DualSense, è andato letteralmente a ruba.

Fonte: venturebeat.com