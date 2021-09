PlayStation e Ringo insieme! Biscotti in edizione limitata e PS5 in palio grazie ad un concorso

PlayStation e Ringo stringono una speciale partnership per la prima volta che viene definita "storica". Il motivo? Per la prima volta entrambe hanno modificato gli elementi iconici della propria identità creando un mix unico da cui nasce un'edizione limitata dei biscotti Ringo con gli iconici simboli PlayStation.

Ma le sorprese non sono finite qui: dal 7 settembre al 5 dicembre sarete in grado di accedere alla "Ringo Play Room" dal sito dedicato e partecipare ad una challenge in cui mettere alla prova il vostro spirito d'osservazione e conoscenza di entrambi i brand per provare a vincere fantastici premi. All'interno della escape room dovrete individuare i biscotti con gli iconici simboli PlayStation e risolvere gli enigmi.

Ogni enigma fornirà una parola che sarà il codice necessario per completare una frase. Solo compilando correttamente la frase, la porta si aprirà e sarà possibile uscire dalla escape room.

Non solo, ma acquistando una confezione di Ringo nel periodo indicato sopra, sarà possibile provare a vincere diversi premi inserendo sul sito i dati dello scontrino o il codice di gioco trovato all'interno della confezione. Per tutti i dettagli potete visitare il sito ufficiale.

