Project Eve è un successo al PlayStation Showcase e gli sviluppatori ricevono 260 PS5 in regalo

Il PlayStation Showcase ci ha permesso di dare un'occhiata a grandi nomi come God of War Ragnarok e Marvel's Spider-Man 2 ma è stata anche l'occasione per far brillare un progetto coreano che con il suo trailer ha indubbiamente lasciato il segno dimostrando il potenziale per rivelarsi molto più di una sorta di clone di NieR.

Project Eve è un action che ha attirato l'attenzione con un trailer gameplay convincente sotto diversi aspetti. Il gioco è ambientato in un futuro non troppo distante in cui l'umanità è stata costretta a lasciare la Terra dopo aver perso la battaglia contro misteriosi invasori chiamati NA:tives. Per cercare di riconquistare il nostro pianeta dobbiamo assumere il ruolo di Eve, la sopravvissuta di una squadra speciale inviata a combattere su una Terra desolata e invasa da creature sconosciute.

L'accoglienza all'evento PS5 è stata così positiva che per festeggiare il CEO dello studio coreano Shift Up, Hyung-Tae Kim, ha deciso di fare un regalo molto speciale ai suoi dipendenti: 260 PS5! Ecco la notizia segnalata dall'insider e giornalista Daniel Ahmad.

Well he just had his game shown at a major PlayStation conference. Probably wouldn't be too hard to secure 260 units.



The CEO said that he chose PS5's as the surprise gift so that all employees can play the game when it comes out. https://t.co/eJcqrqHzpk pic.twitter.com/yuU8AP80q5 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 13, 2021

Ahmad ha sottolineato che vista la presenza a un evento così importante assicurarsi le console non deve essere stato troppo complicato e che il CEO ha spiegato che la scelta è ricaduta proprio su PS5 per permettere a tutti i dipendenti di giocare a Project Eve quando questo verrà finalmente pubblicato.

Project Eve per ora non ha ancora una data di uscita ma è sicuramente un titolo che molti possessori di PS5 terranno d'occhio nei mesi a venire.