PS5 domani grande aggiornamento che include il supporto all'espansione di memoria dell'SSD e non solo

L'ultimo aggiornamento del firmware di PlayStation 5, disponibile da un po' di tempo per i beta tester, sarà disponibile per il download per tutti da domani. La patch di sistema include il supporto per lo slot di archiviazione SSD M.2, il che significa che ora sarete in grado di scaricare e giocare a più giochi PS5 ed eseguirli da un SSD interno. Altri punti salienti includono aggiornamenti e modifiche all'interfaccia utente di PS5, nuovi tipi di riconoscimenti, un localizzatore di trofei e supporto audio 3D per altoparlanti integrati. Ecco tutto svelato nel dettaglio tramite PlayStation Blog.

L'aggiornamento di settembre per PS5 include nuove ottimizzazioni dell'esperienza utente che semplificano come mai prima d'ora la visualizzazione, la personalizzazione e la gestione dei contenuti di gioco e dell'esperienza con la console. I giocatori saranno in grado di personalizzare il Centro di controllo in modo più libero, riorganizzando o scegliendo i comandi da nascondere o da mostrare nella parte inferiore dello schermo.

Non solo, ma il nuovo firmware consentirà ai giocatori di provare l'audio 3D attraverso gli altoparlanti TV integrati. Una volta attivata nel menu Audio, questa funzionalità trasforma l'audio standard dell'altoparlante TV a due canali in audio tridimensionale, incrementando il coinvolgimento nell'azione di gioco. I giocatori possono misurare l'acustica della stanza utilizzando il microfono del controller wireless DualSense e applicare l'impostazione audio 3D ottimizzata per la stanza in cui si trovano.

Come potete vedere dal video qui sopra, l'aggiornamento aggiunge il supporto all'espansione dell'SSD. Una volta installata nelle console PS5, la memoria di archiviazione SSD M.2 può essere utilizzata per scaricare, copiare e avviare giochi per PS5 e PS4, oltre alle app multimediali. Sarete in grado di giocare ai titoli per PS5 e PS4 direttamente dalla memoria di archiviazione SSD M.2 e trasferire liberamente i giochi tra le opzioni di archiviazione.

PlayStation ricorda inoltre che le unità SSD M.2 devono soddisfare i requisiti minimi in termini di prestazioni e dimensioni descritti in questa pagina. L'utilizzo di un'unità SSD M.2 richiede inoltre un'efficace dissipazione del calore mediante struttura di raffreddamento (ad esempio, un dissipatore di calore) che soddisfi i requisiti di dimensione.

I dettagli di questo aggiornamento sono davvero corposi, pertanto per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale di PlayStation.