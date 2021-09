'PS5 ha un'esclusiva di Xbox, Switch ha giochi di Xbox, Game Pass ha un titolo di Sony. Non sarebbe bello se anche i fan andassero d'accordo?'

Dopo l'uscita di Deathloop di Arkane, abbiamo visto che l'esclusiva console PS5 è stata celebrata, oltre che dalla stampa internazionale, anche da Xbox.

In particolare, l'account Twitter di Xbox ha voluto fare le congratulazioni a Arkane per il lavoro svolto e, come saprete, il team è ora di proprietà di Microsoft in seguito all'acquisizione di ZeniMax.

Ma, a ben vedere, sembra proprio che ci sia una sorta di "collaborazione" tra i 3 maggiori concorrenti, PlayStation, Xbox e Nintendo.

Come notato dal giornalista di Games Industry, Cristopher Dring, "una delle esclusive PS5 più apprezzate è di proprietà di Xbox. Anche il gioco non Nintendo più venduto su Switch è di proprietà di Xbox. E uno dei giochi Game Pass dell'anno è stato sviluppato da Sony" (ovvero MLB).

Il giornalista conclude: "non sarebbe bello se anche i fan potessero andare d'accordo?"

One of the highest rated PS5 exclusives is owned by Xbox. The best-selling non-Nintendo game on Switch is also owned by Xbox. And one of the breakthrough Game Pass games of the year was developed by Sony. Wouldn?t it be nice if the fans could get along, too? — Christopher Dring (@Chris_Dring) September 13, 2021

In effetti si tratta di una situazione decisamente curiosa e che, forse, potrebbe ripetersi in futuro con altri giochi. Sicuramente, la speranza è la stessa di Dring, ovvero che "sarebbe bello se i fan andassero d'accordo" con "collaborazioni" e accordi di questo tipo.

Fonte: Twitter.