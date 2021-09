PS5 e PS4: l'app PS Remote Play funzionerà anche senza connessione Wi-Fi con il nuovo firmware

Nella giornata di domani Sony pubblicherà un nuovo aggiornamento per PlayStation 5. Il firmware promette tante interessanti novità, una su tutte il supporto all'espansione di memoria dell'SSD che ora sarà disponibile per tutti i giocatori.

Non solo, ma PlayStation delinea anche cambiamenti per quanto riguarda l'app PS Remote Play. Con l'aggiornamento in arrivo domani, l'app funzionerà anche senza connessione Wi-Fi sfruttando quindi una connessione dati mobile. Dal PlayStation Blog leggiamo infatti:

Con l'app PS Remote Play, i giocatori possono riprodurre in streaming e giocare da remoto a titoli per PS4 e PS5, passare da un gioco all'altro e navigare tra i menu della loro console su qualsiasi dispositivo compatibile connesso alla loro rete a banda larga. I giocatori che utilizzano l'app per dispositivi mobili iOS e Android possono utilizzare una connessione dati mobili quando il WiFi non è disponibile.

Per PS Remote Play è richiesta una connessione Internet a banda larga ad almeno 5 Mbps. Per un'esperienza ottimale, è consigliata una connessione ad alta velocità, con velocità di upload e download di almeno 15 Mbps.

Per gestire la quantità di dati utilizzati tramite una connessione mobile, i giocatori possono scegliere la qualità video preferita per lo streaming con dati mobili.

La qualità e la connettività dell'esperienza Remote Play possono variare a seconda della rete dell'operatore mobile e dell'ambiente di rete.

Ricordiamo inoltre che la nuova versione del firmware consentirà il supporto audio 3D per gli altoparlanti TV integrati e apporterà modifiche per quanto riguarda i trofei oltre alla personalizzazione del centro di controllo.

