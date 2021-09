Resident Evil, arriva il cofanetto commemorativo che celebra i 25 anni del franchise

Per celebrare i 25 anni del franchise di Resident Evil, Capcom ha annunciato in Giappone l'uscita di tre box contenenti tutti i giochi della serie. Intitolato "Biohazard Episode Selection", il pacchetto speciale verrà lanciato per PS4 e conterrà versioni di gioco non censurate. Come abbiamo detto, il lancio per adesso interessa solo il Giappone, è previsto per il 25 novembre ed i box costeranno circa 55 dollari ciascuno.

Ogni box includerà una parte della trama dei giochi, separati come segue:

" Fall of Umbrella " copre il periodo in cui gli esperimenti farmaceutici sono andati fuori controllo e presenta versioni rimasterizzate di Resident Evil e Resident Evil 0, oltre a remake di Resident Evil 2 e 3.

" copre il periodo in cui gli esperimenti farmaceutici sono andati fuori controllo e presenta versioni rimasterizzate di Resident Evil e Resident Evil 0, oltre a remake di Resident Evil 2 e 3. " Threat of Bioterrorism " comprende gli anni in cui i sopravvissuti di Raccoon City e la BSAA hanno combattuto contro armi biologiche in Resident Evil 4, 5 e 6.

" comprende gli anni in cui i sopravvissuti di Raccoon City e la BSAA hanno combattuto contro armi biologiche in Resident Evil 4, 5 e 6. "Episode of Ethan Winters" mostra come Ethan è stato coinvolto nella storia, con il settimo e l'ottavo gioco, con Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition e Resident Evil Village. Inoltre, questa scatola contiene anche 13 cartoline e un codice per scaricare RE: Verse, un gioco multiplayer previsto per il rilascio nel 2022.

Per adesso non c'è nessuna indicazione del fatto che il set arriverà anche in Occidente. Non ci resta che attendere e vedere.

Fonte: Collider