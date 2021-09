Silent Hill e Resident Evil 4 Remake suggeriti dall'ultimo spot promozionale di PlayStation

La scorsa settimana Sony ha dato il via al suo grande show PlayStation con un nuovo spot intitolato "Play has no limits", con una varietà di attori riconoscibili, come il recentemente scomparso Michael K. Williams.

Si è trattato di un piccolo video abbastanza interessante che, velocemente, ha lasciato il posto ai trailer veri e propri dell'evento.

Bene, forse non avremmo dovuto essere così veloci da ignorarlo, dato che il video esplodeva letteralmente di easter egg dedicati ai possibili giochi in arrivo sule piattaforme PlayStation.

Rivedendo il filmato, possiamo vedere dei riferimenti a due amati giochi, ovvero Silent Hill e Resident Evil 4 Remake.

Per la precisione, i riferimenti a Silent Hill sono al minuto 1:56, quelli di Resident Evil possono essere ritrovati al minuto 1:33.

Se questi (ed altri) sono suggerimenti per possibili titoli in arrivo su PS5 e PS4 i fan saranno sicuramente felici. Che ne pensate?

Fonte: Wccftech.