Super Mario Bros. è stato lanciato in Giappone 36 anni fa. La nascita di una icona

Il 13 settembre 1985, Nintendo ha lanciato in Giappone uno dei suoi giochi più iconici di sempre, Super Mario Bros.

Progettato da Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka, è stato un successo in casa ed è diventato l'app killer del Nintendo Entertainment System un anno dopo.

Il mondo non è mai stato lo stesso in seguito al lancio.

Come sottolinea Famitsu, il gioco è diventato sinonimo di azione a scorrimento laterale e avrebbe influenzato innumerevoli giochi che seguirono.

Prima di Mario, c'erano personaggi di gioco iconici, il più famoso dei quali era Pac-Man. Ma è la continua serie di giochi eccellenti e di qualità del personaggio con il cappello rosso e i baffi che lo hanno fatto risaltare come nessun altro.

"Nell'originale Mario Bros.", ha detto Miyamoto a NPR nel 2015, "Mario e Luigi erano di taglia piuttosto piccola. E nel gioco Super Mario Bros., quegli stessi piccoli personaggi sono nel gioco, ma quando ottengono un fungo diventano grandi. Quindi abbiamo deciso di chiamare la versione grande di loro "Super Mario" e "Super Luigi" perché sono diventati molto grandi".

L'aumento delle dimensioni è stato ovviamente grazie ai funghi. "E se pensi a storie come Alice nel Paese delle Meraviglie e altri tipi di fiabe, i funghi sembrano sempre avere un potere misterioso", ha aggiunto Miyamoto.

Sicuramente Super Mario Bros. è stato un titolo fondamentale per moltissimi giocatori e in molti avranno ricordi legati al gioco. Ovviamente, la grande N continua a sfornare giochi della serie per Switch ma era importante celebrare il lancio di uno dei titoli più amati di sempre.

Fonte: Kotaku.