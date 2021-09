Twitch sta perdendo diversi top streamer e il motivo è semplice: il vil denaro

Le ultime settimane sono state indubbiamente particolari per Twitch e, almeno dall'esterno, piuttosto delicate. La piattaforma ha infatti salutato due streamer di primissimo piano a pochi giorni di distanza.

Ben "DrLupo" Lupo e Tim "TimTheTatman" Betar hanno annunciato l'addio a Twitch in favore di un contratto in esclusiva con YouTube segnando un importante cambio di casacca nell'universo dei top streamer. A cosa è dovuto questo addio? Twitch sta lentamente perdendo il controllo assoluto in ambito streaming? Il The Washington Post ha pubblicato un report che spiega in dettaglio quali dovrebbero essere le motivazioni dietro a questi addii.

Secondo le testimonianze raccolte da diversi ex impiegati di Twitch a conoscenza delle strategia della compagnia, la piattaforma avrebbe iniziato a offrire meno denaro per la stessa mole di lavoro o in diversi casi ha iniziato ad adottare contratti completamente diversi. Soprattutto nei confronti di DrLupo, Twitch avrebbe giocato al ribasso rendendo l'offerta di YouTube evidentemente più allettante. Il panorama dello streaming d'altronde è cambiato e Twitch non si trova più nella situazione in cui si trovava due anni fa quando sia Ninja che Shroud lasciarono la piattaforma spingendo i vertici a bloccare gli altri top streamer con contratti più importanti.

Insomma, Twitch si sente sufficientemente forte da poter perdere anche alcuni dei suoi volti più noti anche perché gli addii passati di Ninja e Shroud hanno dimostrato che molti spettatori non abbandonano l'ecosistema per seguire il proprio streamer ma semplicemente lo sostituiscono con altri interessi e canali.

DrLupo e TimTheTatMan.

Ovviamente sarà interessante scoprire come il tutto si evolverà ora che YouTube Gaming sta crescendo in ambito streaming ma gli addii da Twitch sarebbero tutta una questione di vil denaro.

