Xbox App di Windows 10 da oggi consente lo streaming di giochi dalla console o dal cloud al PC

Dopo un lungo periodo di beta, ecco che Xcloud fa ufficialmente la sua entrata in scena su Windows 10. Con il nuovo aggiornamento infatti, tutti i PC con a bordo l'ultimo sistema operativo Microsoft, potranno riprodurre in streaming i titoli presenti su console.

Tutto questo solo per gli abbonati Xbox Game Pass ultimate, con una nuova sezione dedicata denominata "Cloud Gaming" ─ non molto originale ─ in cui sono già presenti i titoli da poter essere avviati senza essere installati, tra cui Forza Horizon 4, Psychonauts 2 o Gears 5. 1080p e 60 FPS sono lo standard, anche per i titoli rilasciati su Xbox 360 e Xbox originale.

Il nuovo ecosistema Xbox dunque aggiunge un altro tassello, forse il più atteso, con la possibilità di trasformare qualunque dispositivo in una console Microsoft, almeno quando si gioca.

Fonte: IGN.com