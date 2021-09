Xbox Game Pass, in arrivo 13 nuovi giochi per la seconda metà di settembre

Microsoft ha annunciato altri 13 giochi in arrivo su Xbox Game Pass la seconda settimana di settembre. Per prima cosa a partire da domani, 15 settembre, sarà disponibile il colorato platform d'azione 2D Flynn: Son of Crimson. Giovedì 16 porta poi il lancio dell'avventura acquatica basata sulla fisica I Am Fish, oltre a SkateBird e al puzzle in prima persona Superliminal.

Venerdì 17 settembre vede il lancio di Aragami 2 direttamente al day one. Come per tutti i giochi sopra menzionati, lo troverete nel servizio in abbonamento per PC, console e cloud. La prossima settimana arriverà l'avventura narrativa d'atmosfera Lost Words: Beyond the Page, l'artistico mondo indie aperto di Sable, oltre a Subnautica: Below Zero, tutti in arrivo giovedì 23 settembre per PC, console e cloud. Sempre il 23 settembre arriverà su PC il gioco di ruolo Tainted Grail: Conquest.

Il 28 settembre arriverà su console e PC l'FPS multiplayer Lemnis Gate. Il JRPG disegnato a mano Astria Ascending verrà lanciato per cloud, console e PC il 30 settembre, lo stesso giorno di Unsighted per console e PC. Infine, Phoenix Point, lo strategico a turni di Julian Gollop, colui che ha dato alla luce X-COM, arriverà su console il 1° ottobre.

Come ogni volta, a fine settembre altri giochi usciranno da Xbox Game Pass. Questi sono: Drake Hollow, Ikenfell, Night in the Woods, Kathy Rain e Warhammer Vermintide II.

Fonte: Xbox