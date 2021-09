Battlefield 2042 potrebbe essere rinviato al 2022!

Questa settimana potrebbe portare con sé il rinvio di Battlefield 2042. Secondo Jeff Grubb, la stagione dei rinvii continuerà questa settimana con un altro titolo che verrà rimandato.

L'open beta di Battlefield 2042 dovrebbe essere pubblicata questo mese, il 22 settembre 2021, con il lancio ufficiale del gioco il 22 ottobre.

Ora, sono emersi report secondo cui la data di uscita di Battlefield 2042 potrebbe essere rinviata di almeno un mese: in primo luogo, Jeff Grubb ha twittato che ulteriori rinvii arriveranno questa settimana, prima di correggersi in seguito e dire che sarà annunciato un solo rinvio.

Ne è seguita una valanga di speculazioni, con tutti che hanno scommesso su quale gioco otterrà il rinvio. Dealer_Gaming e Shpeshal_Nick, tramite le loro fonti, affermano che Battlefield 2042 arriverà sugli scaffali dei negozi un po' più tardi del previsto.

I'll add that I'm actually referring to a singular delay. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) September 15, 2021

Dealer ha condiviso le sue informazioni e ha informato che EA sta puntando a una data di uscita nel 2022, mentre Nick è stato più prudente con le sue speculazioni e ha avanzato un leggero rinvio di solo un mese circa.

Se i rumor di Nick si rivelassero giusti, ciò collocherebbe la data di uscita di Battlefield 2042 esattamente nella stagione delle vacanze natalizie del 2021.

Il rinvio deriverebbe dal fatto che i fan non hanno reagito positivamente all'annuncio che Battlefield 2042 uscirà senza la sua campagna. Ciò potrebbe aver dato agli sviluppatori una pausa per decidere che la migliore linea d'azione è guadagnare un po' più di tempo.

Siamo nel mondo dei rumor e al momento non possiamo confermare il rinvio di Battlefield al 2022. Non resta che attendere conferme o smentite da parte di EA.

Fonte: Altchar.