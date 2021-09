Call of Duty: Vanguard vi ricorda l'arrivo imminente dell'open beta con un nuovo trailer

Eagle's Nest, Search and Destroy e altre due modalità saranno le protagoniste della nuova open beta di Call of Duty: Vanguard. Dopo l'avvio in esclusiva su PlayStation, ora tocca a tutte le altre piattaforme.

Dal 18 al 20 settembre si comincerà a dare battaglia anche se per gli utenti Xbox e PC, se si preordina il gioco, magicamente si apriranno le porte della beta il 16. Più in là verrà anche testato il cross-platform, dove gli utenti PC potranno diventare ancor più sadici del solito con gli utenti console. Quindi, se avete solo quest'ultime, armatevi di mouse e tastiera.

Call of Duty: Vanguard arriverà il 5 novembre su PlayStation 5, PlayStation 4, ecosistema Xbox e PC.

Fonte: Gamingbolt