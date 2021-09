Daemon X Machina 2: il producer Kenichiro Tsukuda vuole il sequel

Marvelous First Studio vuole realizzare un sequel di Daemon X Machina.

Il ​​produttore Kenichiro Tsukuda ha praticamente annunciato un seguito del gioco, ma probabilmente non arriverà molto presto.

"Anche se questo non è davvero un annuncio, vorrei fare una dichiarazione forte dicendo che faremo un sequel, un '2'", ha detto Tsukada durante il live stream del secondo anniversario del gioco.

Lo stesso Tsukuda è motivato, ma ha detto che il team di First Studio ha bisogno di tempo per i test al fine di considerare cosa verrà dopo.

Tsukada ha detto che vuole portare alcuni nuovi dipendenti a bordo dello studio e dal momento che l'industria dei giochi cambia continuamente col passare del tempo, si chiede quale direzione dovrebbe prendere il progetto. C'è una dichiarazione per un sequel di Daemon X Machina, ma ci vorrà del tempo prima che esca.

Daemon X Machina è stato lanciato per la prima volta su Nintendo Switch nel settembre 2019. È stato poi pubblicato su Steam nel febbraio 2020. Marvelous ha persino collaborato con CD Projekt Red per il DLC crossover di The Witcher 3: Wild Hunt e ha portato Geralt e Ciri su Daemon X Machina.

Fonte: Gamespot.