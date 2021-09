Destroy All Humans 2: Reprobed è il remake next-gen svelato in anticipo da PlayStation

Destroy All Humans 2: Reprobed è stato praticamente annunciato per PlayStation 5. Rivelato in un tweet ora cancellato da PlayStation, Destroy All Humans 2: Reprobed sembra essere un remake dell'originale Destroy All Humans 2, un seguito del remake di Destroy All Humans uscito lo scorso anno.

Il trailer emerso non includeva una finestra di lancio per Destroy All Humans 2: Reprobed e l'unica piattaforma annunciata era PlayStation 5. THQ Nordic ha anticipato la possibilità del remaster all'inizio di quest'anno in un video, dove Crypto-137, il protagonista di Destroy All Humans , viene interrotto da un clone di se stesso che i fan credono essere Crypto-138, il protagonista di Destroy All Humans 2.

La rivelazione di Destroy All Humans 2: Reprobed arriva solo pochi giorni prima dello show digitale di THQ Nordic, che celebra il suo decimo anniversario.

Il titolo sembra ufficiale, quindi non resta che attendere un annuncio definitivo di Sony. Sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra recensione di Destroy All Humans.

