FIFA 22, il Milan si lamenta scherzando con EA: 'alzate queste valutazioni!'

EA sta per lanciare il suo FIFA 22 su PC e console, quindi i numerosi giocatori della modalità FUT si stanno preparando a scendere in campo nella nuova stagione calcistica.

E, mentre poco tempo fa sono emerse le valutazioni di alcuni calciatori come Messi o Cristiano Ronaldo, sembra che ci sia qualcuno non esattamente contento delle statistiche di alcuni giocatori.

Nello specifico, è il Milan a non essere pienamente soddisfatto delle statistiche di alcuni suoi calciatori.

Il club rossonero, ha pubblicato un tweet in cui esorta EA ad apportare modifiche alle valutazioni di alcuni giocatori, ritenute dal Milan troppo basse.

Nel tweet si legge: "Forza EA, aumenta queste statistiche!"

In attesa di capire se EA modificherà le valutazioni, vi ricordiamo che FIFA 22 arriverà il primo ottobre su PC, PlayStation, Xbox, Stadia e Switch.

Fonte: Twitter.