Funcom acquisisce Cabinet Group, incluse le IP di Mutant Year Zero e Conan the Barbarian

Funcom ha acquisito Cabinet Group, che ha dozzine di proprietà intellettuali tra cui Conan the Barbarian, Mutant Year Zero e Solomon Kane.

L'intero portfolio di Cabinet Group sarà incorporato in Heroic Signatures, che diventa una sussidiaria di Funcom.

"Attualmente stiamo supervisionando lo sviluppo di un gioco non annunciato che unirà molti dei personaggi dell'universo di Robert E. Howard", ha dichiarato il CEO di Funcom Rui Casais in un comunicato stampa. "E se combini la conoscenza dei giochi di Funcom con la conoscenza di Heroic Signatures dei settori TV/intrattenimento, editoria e licenze, siamo nella posizione perfetta per portare questa impresa al livello successivo. Sono tempi entusiasmanti per noi e per i fan".

Il co-fondatore e CEO di Cabinet Group Fredrik Malmberg rimarrà a bordo come presidente di Heroic Signatures.

"Abbiamo portato Cabinet Group il più lontano possibile come studio indipendente, ma per ottenere un'ulteriore crescita avevamo bisogno di maggiori investimenti finanziari e infrastrutture", ha affermato Malmberg.

"L'industria dell'intrattenimento sta rapidamente diventando più "tecnologica". Abbiamo visto brillanti esempi di come i giochi abbiano incorporato IP in modi innovativi per raggiungere un pubblico che supera di gran lunga i livelli precedenti. Ciò che Fortnite ha fatto con The Avengers, ad esempio, o l'impatto che un concerto dal vivo in-game può avere sugli utenti. Non vediamo l'ora di incontrare altre società di intrattenimento che condividono la nostra visione e desiderano prendere parte all'entusiasmante viaggio che abbiamo davanti".

Fonte: Gematsu.