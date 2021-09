God of War Ragnarok: Thor è il picco delle prestazioni maschili, afferma un campione di powerlifting

Se siete tra quelli che non capiscono il semplice concetto di "contesto", probabilmente vi siete lamentati dell'aspetto di Thor in God of War: Ragnarok. Sarebbe una notizia senza alcuna rilevanza, ma si deve cavalcare l'onda. Funziona così, anche per stuzzicarvi un po'.

Dunque cavalchiamola e lo facciamo con delle dichiarazioni di Darren McCormac, campione britannico di Powerlifting che va contro lo stereotipo che gli addominali scolpiti siano l'apice del fisico maschile:

"Piaccia o no, Thor di God of War è il culmine della performance maschile", ha detto McCormac a The Sixth Axis. "Come atleta di forza, c'è una correlazione tra massa e forza. Nel powerlifting, le classi più competitive sono quelle sotto i 100 kg e sotto i 110 kg con ragazzi che sollevano più volte il proprio peso corporeo."

"Non tutti questi ragazzi avranno gli addominali, tutt'altro", ha aggiunto. "Avranno uno strato di lardo sopra, una pancia potente. Qualsiasi vecchio sciocco può avere gli addominali ─ sì, ti sto guardando, signor Hemsworth ─ ma una pancia potente e grossi muscoli ai lati del collo sono il segno di un uomo forte e sanguinario."

Dunque, Thor sarà comunque potente e vigoroso come ci si aspetterebbe. Eppure c'è qualcosa che non va: in Assassin's Creed: Valhalla, Thor ha il medesimo aspetto e non è proprio una cima ma lì tutti zitti. Insomma, sono le classiche polemiche create da una manciata di persone e ingigantite dai media solo per far numero. Il 99% di queste polemiche in realtà, nemmeno esiste. Però abbiamo imparato qualcosa sul powerlifting, il che non è male.

Fonte: Gamespot