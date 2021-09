Hollow Knight è la T-Shirt del giorno sul sito TeeTee

Nell'attesa di sapere qualcosa di più riguardo Hollow Knight: Silksong, dato che ancora il gioco manca di nuovi dettagli, lustriamoci gli occhi con qualcosa che piacerà molto ai fan della serie. Se siete in cerca di abbigliamento particolare dedicato ai videogiochi allora il sito TeeTee fa per voi. Al suo interno si trovano infatti tantissimi design a tema geek che possono essere utilizzati su magliette, felpe, canotte e molto altro.

La maglietta del giorno è dedicata ad Hollow Knight: questa volta l'immagine raffigura il protagonista con una larva accanto con la stampa che si illumina al buio. Come sempre, questo capo di abbigliamento può essere vostro ad un prezzo di 12 euro più 3 euro per le spese di spedizione. L'offerta anche questa volta è a tempo limitato, perciò nel momento in cui viene stilata questa notizia avete 9 ore di tempo per ordinarne una.

Vale la pena inoltre ricordare che questo design è disponibile anche su felpe, canotte, maglie bimbo e felpe con cappuccio, quindi avete di certo l'imbarazzo della scelta. Per quanto riguarda il colore, sarete in grado di scegliere tra una maglietta nera o navy.

Ricordiamo che l'offerta è a tempo limitato, pertanto approfittatene ora. Se la maglietta vi piace allora cliccate qui per acquistarla.