'Iris' è il nuovo misterioso gioco di Blizzard svelato dal leak di Nvidia GeForce Now

Un nome, o un placeholder per un nome, di quello che potrebbe essere una nuovissima IP o un nuovo gioco Blizzard è apparso in un importante leak di NVIDIA GeForce NOW.

Negli ultimi giorni sono emerse varie informazioni su titoli non annunciati dopo che un utente di GeForce NOW è riuscito a "sbloccare" praticamente tutti i giochi sulla piattaforma, compresi quelli che non sono stati ancora rivelati.

Titoli Blizzard come Overwatch, Overwatch 2, Heroes of the storm e Diablo sono tutti elencati, ma tra le voci c'è un nome che non abbiamo mai sentito prima: Iris.

Non c'è modo di dire se Iris è in realtà un progetto guidato da Blizzard o Activision.

Ma questa fuga di notizie non è l'unica indicazione che Blizzard potrebbe avere qualcosa di nuovo in arrivo.

Dando un'occhiata a quali posizioni sta assumendo Blizzard nella pagina "carriera" dell'azienda, possiamo vedere che un "progetto non annunciato" ha più offerte di lavoro di Overwatch e persino di World of Warcraft.

Molti degli annunci di lavoro per progetti non annunciati includono esperienza di lavoro su giochi FPS, in particolare. Sebbene tutto ciò indichi potenzialmente qualcosa in cantiere, è impossibile dire esattamente di cosa si tratta a questo punto.

Alcuni credono che "Iris" potrebbe significare che Overwatch 2 è finalmente in pieno sviluppo.

Qualunque cosa Iris sia in realtà resta da vedere. Fino a quando non avremo conferma da Blizzard, le ipotesi e speculazioni sono ciò su cui dovremo basarci. Probabilmente, potremmo benissimo ricevere una grande sorpresa alla BlizzCon 2022.

Fonte: Dexerto.