Kena Bridge of Spirits, nuovi interessanti dettagli dalla doppiatrice

Kena: Bridge of Spirits è un titolo in terza persona sviluppato da Ember Lab che ha saputo catturare il cuore dei giocatori fin dalla sua rivelazione. Sappiamo che la protagonista è Kena, una guida spirituale che deve aiutare le anime in difficoltà per passare al regno dei morti.

Recentemente, attraverso un podcast, la doppiatrice di Kena, Dewa Ayu Dewi Larassanti, ha svelato alcuni dettagli in più sul gioco. La doppiatrice ha parlato innanzitutto della protagonista del gioco, tutt'altro che una damigella in pericolo. Come spiega Larassanti, Kena è in grado di eseguire attacchi pesanti, leggeri e contrattacchi. Man mano che il gioco procede, Kena ha la possibilità di trasformare il suo bastone in un arco e ciò le consente di avere un'arma molto versatile.

Parlando sempre della protagonista, la doppiatrice afferma che Kena ha una cicatrice, ma non sono stati condivisi ulteriori dettagli sul suo significato, probabilmente perché si tratta di una parte importante del gioco. Essendo un titolo basato sulla narrazione, Kena: Bridge of Spirits affronta una serie di emozioni. Larassanti ha discusso su come ci siamo momenti di gioia, con i Rot, graziose palline nere che seguono Kena. I Rot sono responsabili della decomposizione delle cose e anche se sembra una cosa "negativa" in realtà sono molto importanti: il compito di Kena è trovarli tutti, riunirli e farli lavorare di nuovo come una squadra.

Tuttavia non si tratta di un titolo leggero: ci saranno anche momenti emozionanti e di dolore, mentre Kena ha a che fare con alcuni personaggi che provano tristezza. Parlando della musica che accompagnerà Kena, la doppiatrice afferma che giocherà un ruolo importante, trasportando il giocatore nel mondo fantasy di Kena.

Vi ricordiamo che Kena: Bridge of Spirits sarà disponibile dal 21 settembre su PC, PS5 e PS4.

Fonte: AOTF