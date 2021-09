PlayStation 5: pubblicato un video che vi spiega come montare l'SSD M2 supplementare

Dopo quasi un anno dalla sua uscita, PlayStation 5 è pronta ad accogliere un SSD M2 supplementare grazie all'aggiornamento del firmware odierno. Il montaggio è abbastanza semplice, anche se non proprio ottimizzato per a livello di progettazione. Bisogna infatti smontare qualche vite ─ di troppo ─ per replicare quanto si fa già sulle odierne schede madri.

Rispetto a Series X, il procedimento risulta complicato visto che sulla console Microsoft è stato studiato uno slot apposito esterno dove inserire SSD dal design proprietario ma di semplice utilizzo. Saranno interessanti i test sulla velocità dei vari SSD M2 installati sulla console e come rispondono rispetto a quello montato di base su PlayStation 5.