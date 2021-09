PS4 come PS5 riceve un aggiornamento del firmware che però sta causando alcuni problemi

Non solo PlayStation 5 si è aggiornata, ma anche PlayStation 4. Il firmware 9.00 ora è disponibile per il download ma sfortunatamente sembra che abbia portato con sé una serie di problemi. Nonostante molti utenti affermino che dopo l'aggiornamento PS4 funziona come sempre, diversi utenti riferiscono che il loro dispositivo è sostanzialmente inutilizzabile.

L'aggiornamento di PS4 si focalizza sui trofei (ora è possibile vedere anche quelli di PS5) e sulla possibilità di cancellare i gruppi se ne siamo proprietari. Oltre a questo ci sono anche aggiornamenti sull'app PS Remote Play che ora può funzionare senza Wi-Fi ma anche con i dati mobili.

Attraverso un thread su Reddit, gli utenti condividono i problemi che hanno trovato dopo l'aggiornamento di PlayStation 4. Il consenso generale è che il sistema funziona molto lentamente dopo la patch: altri invece dicono che la console è peggiorata in modo drastico, portandola appunto a non poter essere più utilizzata.

Non solo, ma un altro utente si è lamentato di dover riavviare il sistema per giocare. Ci sono anche casi in cui le app multimediali o il PS Store non possono essere aperti dopo aver scaricato l'aggiornamento e ci sono anche dei report secondo cui il DualShock 4 non riesce a connettersi alla console. Insomma, i problemi sono molteplici e colpiscono diversi possessori della console.

Per adesso Sony non ha commentato la notizia, pertanto non ci resta che attendere e vedere se questa patch verrà ritirata.

Fonte: Push Square