PS5: il grande update firmware di settembre tra espansioni SSD e molte novità è ora disponibile per il download

Il promesso aggiornamento del firmware per PlayStation 5, versione 21.02-04.00.00 è ora disponibile. Questo è il secondo importante aggiornamento del sistema ed ha un peso di 913 MB ed il download dovrebbe essere attivato automaticamente con la console connessa a Internet.

Due sono le novità più importanti di questa versione che è in closed beta da luglio: la possibilità di espandere la memoria interna, l'opzione per riprodurre l'audio 3D dagli altoparlanti integrati su qualsiasi schermo e molte altre come alcuni miglioramenti nell'interfaccia. Include anche un aggiornamento per DualSense, il controller di PS5, pertanto basterà collegare il pad via USB alla console.

Ora tutte le PS5 aggiornate alla nuova versione firmware potranno vedere il proprio spazio di archiviazione interno ampliato con l'installazione di un SSD M.2 acquistabile separatamente. Una volta installato il nuovo componente, i giocatori saranno in grado di scaricare, spostare e giocare sia ai giochi PS5 che PS4 senza la necessità che la loro velocità di caricamento venga compromessa.

Abbiamo già spiegato in una news separata tutto quello che c'è da sapere su questo nuovo firmware: cliccando qui potete visionarla.

Fonte: PlayStation