PS5 e...PS6: Sony sta già lavorando sulla sua prossima console?

L'industria dei videogiochi sta cambiando molto velocemente: in questo senso, anche se PlayStation 5 è stata lanciata ormai 10 mesi fa, alcuni curiosi già si chiedono quando potrebbe arrivare PS6. Ebbene, una prima informazione ci è data attraverso un'offerta di lavoro.

Con tutti gli occhi puntati su PlayStation 5 e sulla sua carenza di scorte in tutto il mondo, si parla già tuttavia della prossima generazione. Per molti questo potrà sembrare molto affrettato, eppure una serie di offerte di lavoro pubblicata da Sony fa rizzare le orecchie a molte persone. L'azienda infatti presso la sua sezione R&D di PlayStation Europe è in cerca di diverse figure, tra cui Graduate Engineer, Senior Engineer, Computer Vision Engineer, Software Engineer, Graphics Engineer, Lead Sound Designer, Senior Server Developer, Technical Producer e molto altro.

In queste descrizioni Sony afferma che i candidati dovranno "contribuire all'identificazione e alo sviluppo del portafoglio tecnologico delle future piattaforme PlayStation". Inutile dire che la menzione di "future piattaforme PlayStation" indica quindi o una PS6 o addirittura una PS5 Pro.

Se per molti sembra sorprendente parlare già di PS6, è necessario sapere in realtà che le varie figure stanno lavorando sulla loro nuova console per preparare il prossimo ciclo. Il reparto Ingegneria infatti di solito inizia molto presto: secondo diverse stime l'inizio di progettazione di PS5 è iniziato nel 2015, due anni dopo il lancio di PS4.

