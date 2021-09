Rocksmith+ di Ubisoft è stato rinviato al 2022

Ubisoft ha rinviato l'uscita di Rocksmith+, il servizio in abbonamento per l'apprendimento della chitarra. Il gioco dovrebbe uscire il prossimo anno.

Sebbene a Rocksmith+ sia già stata data una data di uscita precisa, Ubisoft ha inizialmente annunciato che sarebbe arrivato su PC questa "estate", con una versione Xbox e PlayStation prevista per questo autunno.

Tuttavia, in seguito alla closed beta di Rocksmith+ a luglio, Ubisoft ha deciso di posticipare l'arrivo del gioco al prossimo anno, al fine di incorporare il feedback degli utenti dalla beta e "assicurarsi di fornire la migliore esperienza di apprendimento della chitarra".

"Siamo convinti che questo nuovo piano di lancio ci darà il tempo di offrire un'esperienza più fluida per tutti gli amanti della chitarra e del basso", ha scritto la società in una dichiarazione pubblicata su Twitter. "Grazie per la pazienza e la comprensione. Non vediamo l'ora di condividere presto ulteriori informazioni su Rocksmith+".

Fonte: Eurogamer.net.