Sable in un nuovo trailer che ci spiega l'importanza delle maschere nel mondo di gioco

Il misteriosissimo Sable uscirà tra una manciata di giorni su PC e Xbox. Le sue numerose presentazioni hanno spesso messo in luce la sua ambientazione desertica e la sua direzione artistica atipica e originale. Ora, con un nuovo trailer, gli sviluppatori si focalizzano sulla tradizione del mondo di gioco.

Anche se i vari paesaggi del gioco sembrano molto scarsamente popolati, gli abitanti del mondo hanno i loro usi e costumi che conferiscono una dimensione culturale al viaggio di Sable. Gli abitanti del fantastico universo di Sable indossano maschere. Questo aspetto folcloristico, che può sembrare banale, conferisce al titolo una prospettiva culturale poiché questa tradizione è ancorata nella narrazione del gioco e nella ricerca del giovane avventuriero che incarniamo.

Come un rito di passaggio all'età adulta, i bambini indossano inizialmente una maschera neutra che personalizzano man mano che crescono per esprimere la loro individualità e riflettere chi sono in fondo. Questa evoluzione li porta, alla fine, ad iniziare un viaggio spirituale attraverso il deserto. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Vi ricordiamo che Sable sarà disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S dal 23 settembre.

Fonte: PC Gamer