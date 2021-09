Sonic: la colonna sonora Green Hill Zone ora ha anche un testo!

Green Hill Zone di Sonic è una delle ambientazioni più iconiche del franchise. Oltre che all'ambientazione, Green Hill Zone si distingue per l'indimenticabile tema principale, una melodia che è impossibile non canticchiare ogni volta che si sente.

In occasione del 30° anniversario di Sonic, la band Dreams Come True, composta da Masato Nakamura e Miwa Yoshida, ha pubblicato una nuova versione di Green Hill Zone, questa volta con un testo. Nakamura è famoso nel fandom di Sonic per il semplice fatto che è stato proprio lui ha comporre la musica per gli originali Sonic The Hedgehog e Sonic The Hedgehog 2.

La nuova canzone, composta da Nakamura e scritta da Yoshida, si chiama Tsugino Seno! De-On The Green Hill e finalmente dona ad una delle OST più iconiche un testo. Nonostante sia possibile ascoltarla per intero in un video pubblicato su YouTube e che potete trovare in calce a questo articolo, la canzone è presente anche su Spotify in due versioni: la versione normale, che ha un ritmo più lento e una versione più veloce e remixata.

? Sonic 1's Green Hill Zone song will be released next week. There is Sonic on the back of the CD. Sonic-like SE is also ringing, and I feel quite nostalgic. It is unique to the composer of Sonic 1. It feels like Sonic's 30th anniversary. I'm happy.https://t.co/VmCtsMBj0l pic.twitter.com/98nLl9FdpW — Yuji Naka / ???? (@nakayuji) September 13, 2021

Come potete vedere qui sopra, Yuji Naka, capo del Sonic Team e capo programmatore del primo Sonic The Hedghehog ha condiviso la canzone su Twitter assieme un messaggio di ringraziamento.

Fonte: Eurogamer