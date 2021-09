Steam Deck nelle fasi finali di sviluppo, i dev-kit sono pronti per essere spediti

I kit di sviluppo di Steam Deck stanno arrivando agli sviluppatori: arriva la conferma di Valve. Anche se gli utenti dovranno ancora aspettare dicembre per mettere le mani sulla console portatile, ora gli sviluppatori potranno lavorare per far sì che i giochi funzionino al meglio su Steam Deck.

"Tutto impacchettato e pronto per gli sviluppatori!" si legge in un aggiornamento su Steam. "Questo è uno dei lotti limitati di kit di sviluppo Steam Deck in uscita oggi per i partner in cui potranno testare i loro giochi. Queste build di test di verifica ingegneristica ci consentono di connettere gli sviluppatori con unità funzionalmente identiche a quelle che vi verranno spedite".

Il post pubblicato su Steam mostra alcune immagini dei kit di sviluppo e delle loro custodie. Ad ogni modo, il componente hardware di Steam Deck è sostanzialmente completo a questo punto, ma prima del lancio di Steam Deck Valve ha ancora molto lavoro da fare sui driver e sul suo livello di compatibilità Windows per Linux, Proton.

Non ci resta quindi che attendere i primi feedback degli sviluppatori che testeranno Steam Deck.

Fonte: IGN