The Artful Escape è la dimostrazione che i videogiochi sono arte per Phil Spencer di Xbox

The Artful Escape è appena arrivato su PC e Xbox Series e oltre ad aver avuto buoni feedback dalla stampa specializzata, li ha avuti anche dal pubblico. A questi, si aggiunge anche un certo Phil Spencer, che non le manda a dire: The Artful Escape è la dimostrazione che questo medium può essere considerato senza dubbio una forma d'arte.

Intervistato dallo youtuber Colteastwood, Phil Spencer è così intervenuto:

"È uno di quelle gemme creative che rende la nostra industria e forma d'arte un ambiente così divertente. Non giocavo a niente di simile da tanto tempo. Sempre che abbia mai giocato a qualcosa di simile."

Il dibattito se i videogiochi siano o no una forma d'arte è antica come il mondo ma una possibile soluzione, potrebbe essere definire arte solo la singola opera piuttosto che l'intero medium. Insomma, il dibattito è aperto, ma Phil Spencer sembra avere le idee chiare.