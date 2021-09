The Witcher 3 ha uno strano bug che trasforma Geralt e i suoi...capelli

The Witcher è un franchise di incredibile successo, che si estende su libri, TV, film d'animazione e videogiochi. Durante queste numerose incarnazioni, Geralt di Rivia rimane identificabile per la sua personalità burbera, la dedizione alla protezione della sua figlia adottiva Ciri, la brutale abilità di combattimento e, naturalmente, per i suoi iconici capelli bianchi e gli occhi gialli. Tuttavia, un giocatore ha riscontrato uno strano bug in The Witcher 3: Wild Hunt che ha invece donato a Geralt dei capelli neri.

Questo non è l'unico glitch che i giocatori hanno incontrato in The Witcher 3, ma potrebbe essere uno dei più evidenti nonostante non influisca così tanto sul gameplay. L'utente Reddit alion23 ha condiviso un breve video di Geralt con i capelli corti e inspiegabilmente neri.

Gran parte del design visivo leggermente inquietante di Geralt si basa sui suoi capelli bianchi. Come molti fan hanno notato nei commenti, trasformare i suoi capelli in nero dà una sensazione completamente diversa al personaggio. Un fan ad esempio lo ha descritto come decisamente più giovane del solito.

Secondo alion23, il gioco è stato caricato con i capelli di Geralt neri, ma il colore è tornato alla normalità dopo aver lasciato la grotta. Diversi utenti hanno notato che Geralt dai capelli neri ha una somiglianza con Corvo Attano, il primo protagonista della serie Dishonored.

Che ne pensate di questa inedita versione di Geralt?

The Witcher 3: Wild Hunt è ora disponibile su PC, PS4, Switch e Xbox One, con versioni PS5 e Xbox Series X/S in sviluppo.

Fonte: Gamerant.