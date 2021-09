V Rising, il survival open world incentrato sui vampiri si mostra in un primo trailer gameplay

Il gioco di sopravvivenza open-world sui vampiri V Rising ha ricevuto un primo trailer gameplay che ci mostra il gioco: V Rising è sviluppato da Stunlock Studios, creatore del titolo d'azione free-to-play Bloodline Champions e del suo successore Battlerite. Il gioco consentirà ai giocatori di controllare un vampiro appena risvegliato mentre riprende le forze dando la caccia agli umani e ricostruendo il suo castello.

Come detto, per sopravvivere dovrete cercare sangue negli insediamenti vicini, nascondervi dal sole cocente ed evitare di entrare nei campi d'aglio. Costruirete il vostro castello e sarete in grado di invitare gli amici assetati di sangue a unirsi mentre esplorate un mondo aperto gotico, saccheggiando villaggi, razziando banditi e vagando nei territori abitate da belve soprannaturali.

Oltre a questo, potrete attaccare i castelli di altri giocatori o diventare un diplomatico in un gioco di sangue, potere e tradimento. Il mondo è nelle vostre mani e sta a voi scegliere la vostra (non) vita. Questo primo trailer gameplay ci consente di dare uno sguardo generale su ciò che possiamo fare nel gioco: eccolo di seguito.

V Rising sarà disponibile in beta a partire da quest'anno.

Fonte: Invision Community