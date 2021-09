Xbox al Tokyo Game Show 2021: data e orari di un evento che vuole far breccia nei cuori giapponesi

Microsoft ha rivelato data e ora dell'evento Xbox al Tokyo Game Show 2021.

In un nuovo post pubblicato su Xbox Wire, la società ha annunciato che il suo streaming virtuale del Tokyo Game Show andrà in onda giovedì 30 settembre alle 11 italiane.

La società ha rivelato anche alcuni dettagli su cosa aspettarsi durante lo streaming.

"Poiché i giochi riducono la distanza tra le persone, invitiamo i nostri giocatori a celebrare la gioia e la community con noi", si legge nel post. "Simile allo scorso anno, questo sarà uno show per i nostri giocatori in Giappone e in tutta l'Asia. Aspettatevi una celebrazione con la nostra community asiatica e aggiornamenti locali pertinenti, anche se non dovrebbero essere previsti nuovi debutti globali".

Xbox dice anche di aspettarsi gli "ultimi aggiornamenti rilevanti a livello regionale sui giochi precedentemente annunciati in arrivo entro la fine dell'anno". Fondamentalmente, non ci saranno "World Premiere" durante lo showcase.

Ciò non significa che il resto dell'evento Tokyo Game Show non conterrà anteprime e simili, però. Lo show dell'anno scorso ha presentato il primo gameplay di Hyrule Warriors: Age of Calamity, il nuovo gameplay di Monster Hunter Rise e altro ancora.

Potete visitare il sito ufficiale del TGS 2021 per il programma completo. Lo streaming di Xbox sarà disponibile come parte dello show principale TGS 2021, ma può anche essere visualizzato sui canali social di Xbox in Giappone, Corea e Cina.

Fonte: IGN.