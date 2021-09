Tetris: un giocatore ha battuto il record segnando 1,6 milioni di punti!

Tutti abbiamo giocato a Tetris almeno una volta, ma qui si parla di un altro livello. Un giocatore (Jounce) è infatti riuscito a raggiungere la stratosferica cifra di 1.62 milioni di punti, battendo ogni record durante il torneo dedicato contro OdinnLogi06.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla tecnica del "rotolamento":noto anche come flyheccing, è uno stile di gioco unico di Tetris in cui gli utenti mettono il pollice di una mano su un D-pad del controller NES e usano le dita dell'altra mano per colpire il retro del controller. Ciò migliora la precisione delle mosse intraprese dal giocatore, facendo funzionare l'intera superficie del controller come una sorta di pulsante singolare.

In totale, Jounce ha cancellato 351 linee per battere completamente il precedente record mondiale, superandolo di ben 130.000 punti.

Fonte: Ginx.tv