Arriva un nuovo controller per Nintendo Switch?

Gli Id FCC vengono solitamente sottoposti al Federal Communications Commission degli Stati Uniti, che si occupa del controllo dei dispositivi wireless destinati alla vendita.

Richiesto da Nintendo Co. Ltd, l'ID FCC del nuovo prodotto è "BKEHAC043", che ci dà il nostro primo indizio su quale potrebbe essere il prodotto. 'HAC' è il codice utilizzato per tutti i prodotti Nintendo Switch (Switch stesso ha 'HAC-001' scritto sul retro, il Joy-Con sinistro è 'HAC-015), dimostrando che 'HAC-043', una sezione dell'ID, si riferisce proprio a Switch.

Dunque, sembra proprio essere un controller, ma quale? Il controller SNES ufficiale per Switch, progettato per l'utilizzo con l'app SNES di Switch Online, ha il codice prodotto "HAC-042". Potrebbe 'HAC-043' essere il prossimo, forse un controller ispirato a Nintendo 64 o qualcosa in stile Game Boy?

Oppure è un nuovo Pro Controller che potrebbe essere lanciato insieme a Switch OLED il prossimo mese. Queste sono solo idee ispirate dal codice, per cui prendetele con le pinze. Il materiale riservato ha una data di scadenza, 16 marzo 2022; il che significa che la FCC non sarà più obbligata a nascondere le informazioni con la possibilità di avere nuove informazioni in merito.

Fonte: Nintendo Life