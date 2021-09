Call of Duty Vanguard, la beta giocata in diretta alle 19

Mancano ancora un po' di settimane all'uscita di Call of Duty Vanguard, ma i giocatori a partire da oggi possono già provare il titolo grazie ad una open beta.

In questo periodo Activision ha pubblicato diversi video per il nuovo capitolo dello sparatutto in prima persona che ci hanno consentito di dare uno sguardo anche alla campagna giocatore singolo. Il gioco avrà anche una campagna multiplayer e di conseguenza anche il battle royale Call of Duty Warzone si aggiornerà una volta che il nuovo capitolo sarà disponibile.

Ebbene questa sera alle 19, Gianluca Musso proverà in diretta la beta di Call of Duty Vanguard: potete seguirci sia sul canale Twitch Eurogamer Italia che qui di seguito, con una pratica box chat che potrete utilizzare per fare domande al nostro Gianluca.

Non mancate!