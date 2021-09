Deathloop è qui ma nemmeno Colt in persona riesce a trovare una PS5 per giocarlo

Come avrete visto, Deathloop è stato molto apprezzato dalla critica e dal pubblico. L'ultimo gioco di Arkane sta ottenendo ottime recensioni, con molti che considerano il titolo come la prima vera esclusiva PlayStation 5 essenziale.

Il gioco è disponibile anche su PC, ma i fan hanno riscontrato alcuni problemi tecnici che si spera possano essere risolti attraverso successivi aggiornamenti.

Uno dei punti salienti innegabili di Deathloop è l'ottima performance di Jason Kelley, che interpreta il personaggio principale del gioco, Colt. Sfortunatamente, sembra che l'attore non riesca a procurarsi una PlayStation 5 per giocare al suo gioco.

Non è un segreto che le console PlayStation 5 siano introvabili. La pandemia ha messo a dura prova la produzione e la distribuzione di console di nuova generazione e le forniture ridotte sono state aggravate da scalper opportunisti che hanno acquistato le scorte disponibili per rivenderle a prezzi gonfiati. Anche ora, a quasi un anno dal lancio, PlayStation 5 non è facile da trovare.

In un recente video promozionale su Twitter, in cui Kelley incoraggiava i fan ad acquistare il gioco, l'attore ha anche rivelato che non ha una PlayStation 5. Tuttavia, in un tweet di risposta di Pete Henes di Bethesda, il dirigente si è offerto di aiutarlo: "Hey Jason Kelley, probabilmente posso aiutarti a trovare una PS5 in modo che tu possa giocarci. Ti meriti la possibilità di giocare nei panni di Colt e goderti la tua straordinaria esibizione".

Hey @Jasonkelley_JK I can probably help find you a PS5 so you can play it. You deserve a chance to play as Colt and enjoy your own amazing performance. :-) — Pete Hines (@DCDeacon) September 13, 2021

Insomma, a quanto pare non sono solo i giocatori ad avere difficoltà ad acquistare una PS5.

Deathloop, recensito sulle pagine di Eurogamer.it, è disponibile su PS5 e PC.

Fonte: Gamingbible.