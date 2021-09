Deathloop su PC con problemi di stuttering e performance? La colpa sarebbe del DRM

Deathloop è ora disponibile e sta riscuotendo recensioni entusiastiche. Ma su PC, il titolo è duramente criticato dai fan, arrabbiati per i problemi di stuttering.

Su Steam, Deathloop attualmente ha una valutazione mista. Molte recensioni si lamentano del frame rate, della scarsa ottimizzazione e la maggior parte dei problemi viene ricondotta al software Denuvo Anti-Piracy.

Il software DRM è noto per causare problemi tecnici sui giochi per PC. Dishonored 2 ha subito problemi simili fino a quando Bethesda non ha rimosso il software.

In un post su Reddit, tuttavia, un utente è apparso per confermare che una soluzione è in arrivo (con priorità).

"Ciao a tutti, sono uno dei Community Manager di DEATHLOOP e per quanto riguarda le prestazioni siamo a conoscenza di segnalazioni secondo cui alcuni utenti PC stanno riscontrando problemi di stuttering", ha scritto l'utente MortalEmperor. "Stiamo indagando attivamente sul problema in questo momento come priorità e vi aggiorneremo con informazioni più specifiche il prima possibile".

Deathloop è ora disponibile su PC e PlayStation 5.

Fonte: IGN.