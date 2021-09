Deltarune Chapter 2 ha una data di uscita ed è vicinissima

Durante il live stream del sesto anniversario di Undertale, il creatore del gioco Toby Fox ha annunciato la data di uscita Deltarune Chapter 2.

Il titolo sarà lanciato il 17 settembre alle 2 italiane. Deltarune è il gioco che Fox ha creato dopo Undertale. Il sito Web ufficiale del gioco ora ha un timer con un countdown fino al lancio ufficiale di domani.

Undertale è stato un gioco di successo creato quasi esclusivamente da Toby Fox e pochi altri sviluppatori. La community ha elogiato il titolo per la sua miscela unica di personaggi stravaganti, per il mix di diversi gameplay e temi sinceri di compassione e accettazione. Toby Fox ha deciso di seguire Undertale con un nuovo indie intitolato Deltarune.

DELTARUNE Chapter 2 will release at 8PM ET on 9/17.

Thanks for waiting.https://t.co/dY8doW04bT pic.twitter.com/SJssTEF5gV — tobyfox (@tobyfox) September 16, 2021

Deltarune Chapter 1 è stato lanciato gratuitamente su PC, Nintendo Switch e PlayStation 4 a febbraio 2019. Deltarune condivide molte somiglianze estetiche con Undertale e anche alcuni personaggi affascinanti che sono apparsi per la prima volta in Undertale. Entrambi i titoli hanno anche stili di gioco simili.

Deltarune fa controllare ai giocatori un personaggio di nome Kris, che è uno dei pochi umani in una città piena di nient'altro che mostri. Kris e l'amica Susie vengono trascinati in un luogo misterioso conosciuto solo come Dark World, dove scoprono che sono destinati a salvare il mondo.

Fonte: Gamepur.